В Воронежской области чиновники, проверявшие бизнес, теперь будут заниматься организацией теробороны и контролем за исполнением госзаказа

В правительстве Воронежской области некоторым чиновникам нашли новый фронт работы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

О новых решениях в рамках режима среднего уровня реагирования рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. В частности, часть чиновников, ранее занимавшиеся проверкой бизнесменов, переориентируют на задачи, стоящие перед образованным после соответствующего указа Президента, оперштабом.

Губернатор отметил, что сейчас число проверок бизнеса резко сократилось. И чиновники, которые ими занимались, сейчас переориентировались на некие «профилактические мероприятия». Александр Гусев выразил уверенность, что гораздо больше эти сотрудники областного правительства пригодятся для организации территориальной обороны и контроля за выполнением госзакзаза. Правда, предварительно чиновникам нужно пройти переобучение в связи с новой спецификой работы. Губернатор поручил проанализировать, каких сотрудников можно таким образом переориентировать.

Напомним, после введения режима среднего уровня реагирования Александр Гусев заверил, что пока никаких дополнительных ограничений для жителей Воронежской области не введут.