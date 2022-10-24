В Воронеже женщина решила сыграть на бирже и подарила мошенникам 678 тысяч рублей

51-летняя женщина отправила мошенникам 678 тысяч рублей несколькими переводами. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

51-летняя жительница Левобережного района стала жертвой крупной аферы. 26 сентября ей позвонил незнакомец. Он представился менеджером компании и предложил сыграть на бирже, обещая солидный заработок. Но для этого, само собой, надо вложить в дело крупную сумму денег.

Женщина поверила аферисту и до 7 октября несколькими переводами отправила на счета мнимого менеджера и подключившихся к «разводу» его подельников 678 тысяч рублей. Естественно, после того, как преступники поняли, что больше с их жертвы не вытянешь, они перестали отвечать на звонки. Обманутая женщина только после этого поняла, что ее деньги достались аферистам, и написала заявление в полицию.

- 23 октября в Воронежской области случилось по пять мошенничеств и краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный жертвам аферистов, составил более 1 626 000 рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают. В очередной раз напоминаем о необходимости перепроверять всю информацию, связанную с финансовыми сделками, особенно если ее сообщают незнакомые люди, - рассказали в региональном ГУ МВД.