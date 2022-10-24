В Воронеже руководитель детсада четыре года игнорирует беззащитность малышей перед пожаром

Работники прокуратуры Коминтерновского района пока безуспешно пытаются заставить руководителей детсада № 60 (Автогенный переулок, 19А) озаботиться нарушениями требований пожарной безопасности в их здании. Дело в том, что там в принципе не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение. Наружные открытые лестницы, по которым в случае ЧП надо будет выводить людей на улицу, находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, не соблюдены требования при установке речевых пожарных оповещателей.

Сотрудники прокуратуры уже вносили представление руководителю образовательной организации с требованием об устранении этих нарушений. Однако начальник никаких мер не принял. Предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому району не исполняют аж с 2018 года.

В итоге работники прокуратуры направили в суд иск о возложении обязанности на дошкольную образовательную организацию устранить нарушения закона.