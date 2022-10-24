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Общество24 октября 2022 13:23

В Воронеже руководитель детсада четыре года игнорирует беззащитность малышей перед пожаром

Сотрудники прокуратуры вынуждены заставить его позаботиться об этом через суд
Юрий КОЗЛОВ

Работники прокуратуры Коминтерновского района пока безуспешно пытаются заставить руководителей детсада № 60 (Автогенный переулок, 19А) озаботиться нарушениями требований пожарной безопасности в их здании. Дело в том, что там в принципе не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение. Наружные открытые лестницы, по которым в случае ЧП надо будет выводить людей на улицу, находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, не соблюдены требования при установке речевых пожарных оповещателей.

Сотрудники прокуратуры уже вносили представление руководителю образовательной организации с требованием об устранении этих нарушений. Однако начальник никаких мер не принял. Предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коминтерновскому району не исполняют аж с 2018 года.

В итоге работники прокуратуры направили в суд иск о возложении обязанности на дошкольную образовательную организацию устранить нарушения закона.