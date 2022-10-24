В Воронеже трое сельчан угнали ВАЗ, чтобы заменить свою разбитую "десятку"

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Не долго три жителя Грибановского района, угнавшие серебристый ВАЗ-2110, на нем катались. Их задержали сотрудники полиции. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Об угоне автомобиля заявила в июне 31-летняя женщина. Правоохранители начали поиски транспортного средства. И выяснилось, что двое мужчин в возрасте 53 и 30 лет приехали на ул. Новосибирскую в Воронеже. С помощью сканирующего устройства открыли припаркованный ВАЗ, перегнали в п.г.т. Грибановский, а там уже передали авто своему 23-летнему приятелю.

Оказалось, что мужчины 23 и 30 лет являются друзьями детства. Тот, что моложе, в ДТП разбил свою «десятку» и старший товарищ предложил заменить ее на угнанную. Для помощи мужчины обратились к родственнику механика 53-летнему местному жителю. Все трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).