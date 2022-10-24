В воронежском селе 11-летний мальчик прожил несколько дней рядом с трупом матери

В селе Народное Терновского района 11-летний мальчик несколько дней прожил в доме с трупом матери. Первыми забили тревогу органы опеки, поскольку ребенок перестал посещать школу. Они сообщили об этом 13 октября в полицию, рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Стражи порядка прибыли к частному дому, где проживал мальчик с мамой. Однако дверь им никто не открыл. Тогда они вскрыли дверь. В жилище обнаружили тело женщины 1976 года рождения и мальчика.

По предварительным данным, смерть мамы наступила из-за тяжелой болезни. Точную причину покажет судебно-медицинская экспертиза. Полиция по данному факту проводит проверку. Предполагается, что мама попросила сына не входить в ее комнату без надобности, и он не понял, что она скончалась.