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Общество24 октября 2022 12:51

В воронежском селе 11-летний мальчик прожил несколько дней рядом с трупом матери

Ребенок при этом не посещал школу
Евгения ФРОЛОВА

В селе Народное Терновского района 11-летний мальчик несколько дней прожил в доме с трупом матери. Первыми забили тревогу органы опеки, поскольку ребенок перестал посещать школу. Они сообщили об этом 13 октября в полицию, рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Стражи порядка прибыли к частному дому, где проживал мальчик с мамой. Однако дверь им никто не открыл. Тогда они вскрыли дверь. В жилище обнаружили тело женщины 1976 года рождения и мальчика.

По предварительным данным, смерть мамы наступила из-за тяжелой болезни. Точную причину покажет судебно-медицинская экспертиза. Полиция по данному факту проводит проверку. Предполагается, что мама попросила сына не входить в ее комнату без надобности, и он не понял, что она скончалась.