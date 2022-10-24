Воронежский «Факел» оспорил удаление Олега Дмитриева в матче с «Ростовом» в КДК РФС

На повторе четко видно, что Олег Дмитриев сначала сыграл в мяч. Фото: кадр с видео

На заседании Контрольно дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) рассмотрят удаление Олега Дмитриева в матче «Факела» с «Ростовом». Об этом сообщает «Матч ТВ». На сайте федерального спортивного телеканала приводят цитату главы КДК Артура Григорьянца:

- Мы рассмотрим футболиста Дмитриева из «Факела». В данном случае была грубая игра. Мы получили письмо от «Факела» об отмене красной карточки.

Если коллеги правильно поняли высказывание Григорьянца, то представители «Факела» нарушили джентльменское соглашение. Оно было озвучено в начале сезона гендиректором воронежского клуба Романом Асхабадзе. Он утверждал, что в течение сезона «Факел» в принципе не будет оспаривать никакие судейские решения, чтобы дать арбитрам поработать спокойно.

Надо сказать, что в пресс-службе «Факела» заявили, что ничего о направлении в КДК такого письма не знают.

Напомним, Олега Дмитриева удалили на 44 минуте за фол в центре поля против нападающего «Ростова» Николая Комличенко. На замедленном повторе четко видно, что сначала хавбек «Факела» сыграл в мяч и только потом зацепил ногой форварда гостей. Возможно, другая нога поднялась и попала по голени Комличенко. Но это, скорее, было рефлекторным движением, а не намеренной грубостью.

После столкновения Комличенко пару минут полежал, а потом играл как ни в чем не бывало. «Факел» между тем больше тайма играл в меньшинстве, что не помешало воронежской команде, пропустившей гол, сравнять счет уже в добавленное к матчу время. Игра так и закончилась – 1:1.