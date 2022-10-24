В Воронеже вдова сотрудника ОМОНа, погибшего на Украине, жалуется на то, что не может получить региональные льготы

Алексей Деревянко. Фото: с телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал об обращении к нему вдовы сотрудника Липецкого ОМОН Алексея Деревянко.

Боец Росгвардии погиб в СВО на Украине и посмертно награжден орденом Мужества. Тем не менее, как сообщает Хинштейн, семья героя не может получить никаких региональных льгот. Дело в том, что Алексей с семьей недавно переехал из Липецка в Воронеж. И теперь получился правовой казус. В Липецке семье отказывают в выплатах, потому что они уже не жители региона. В Воронеже — потому что областное законодательство вообще не предусматривает мер поддержки для семей погибших сотрудников Росгвардии: только, если они военнослужащие.

- Я считаю это несправедливым, - цитирует Хинштейн обращения вдовы героя. - На войне все равны вне зависимости от должностей, званий и служб. Моя двухлетняя дочь, потерявшая отца, имеет право на получение доплаты к пенсии наравне с остальными членами семей погибших военнослужащих.

Александр Хинштейн заявил, что связался с губернатором Воронежской области. Александр Гусев, по его словам, сообщил, что в региональном правительстве внесут изменения в соответствующий нормативно-правовой акт, и теперь меры поддержки будут оказываться всем семьям погибших, а не только военнослужащих.

- Очевидно, однако, что такая системная проблема существует. В ближайшее время проведем анализ регионального законодательства. Необходимо, чтобы меры соцзащиты были равны для всех, безотносительно цвета погон, - резюмировал Хинштейн.

В правительстве Воронежской области прокомментировали сложившуюся ситуацию:

- Во-первых, ещё с весны, почти с самого начала СВО решением губернатора Александра Гусева всем сотрудникам Росгвардии назначены выплаты от региона в 5 тысяч рублей в месяц. Также есть разовые выплаты им же в 35 тысяч рублей при ранении в ходе СВО.

Во-вторых, с начала весны регулярно решаются отдельные просьбы семей бойцов Росгвардии, участвующих в СВО — закрытие ипотек, ремонт жилья и пр. Эта поддержка продолжится.

В-третьих, поправки в акты, о которых пишет Хинштейн, будут шире — они коснутся семей любых участников СВО от нашего региона. Сейчас готовится соответствующая база, подробнее изменения мы озвучим позднее.