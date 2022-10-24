РВК-Воронеж предупредило горожан о походах по квартирам лжекоммунальщиков

Уже несколько воронежцев сообщили в водоканал о неких «специалистах», которые ходят по квартирам, представляются сотрудниками компании и предлагают услуги по поверке счетчиков и их замене.

Там прокомментировали, что к своим клиентам не ходят и уж тем более не навязывают какие-либо услуги. Уточнить информацию о сроках поверки индивидуальных приборов учета жильцы могут самостоятельно как в водоканале, так и в своей управляющей компании или ТСЖ. Т

- Также на наших квитанциях об оплате коммунальных услуг размещается информация о необходимости замены счетчика. Поверка и замена приборов производится только по предварительной заявке», - рассказал начальник отдела экономической безопасности «РВК-Воронеж» Виктор Колесов.

Кроме того, специалисты «РВК-Воронеж» обязательно имеют при себе удостоверение. Подтвердить, является ли специалист сотрудником воронежского водоканала можно по телефонам кол-центра +7 (473) 206-77-07 или +7 (473) 206-77-06 с добавочными номерами 1604/1204/1605.