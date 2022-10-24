Мировая судья райцентра под Воронежем лишилась должности за мат после ДТП

Кадровый состав судей Воронежской области в ближайшее время сильно обновится. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мировая судья судебного участка № 1 в Рамонском районе Наталья Смолдырева освобождена от своей должности. Это решение приняли на заседании региональной квалификационной коллегии судей.

19 июля 2022 года госпожа Смолдырева на своей «Мазде» столкнулась в Воронеже на проспекте Патриотов со «Шкодой-Рапид». При разбирательстве в обстоятельствах аварии, сидя в служебной машине полицейских, служительница Фемиды объяснялась с водителем чешской иномарки, обильно используя матерные выражения. Смолдырева обвиняла мужчину в автоподставе, при том, что ее невиновность в аварии, мягко говоря, вызывала сомнения.

Все эти действия в квалификационной коллегии судей, видимо, и посчитали «дисциплинарным проступком». За него Наталью Смолдыреву лишили должности. А еще у нее отобрали девятый квалификационный класс судьи.

Также на заседании квалификационной коллегии наказали за дисциплинарный проступок судью Панинского районного суда Вячеслава Негоду. Однако в этом случае ограничились предупреждением.

Кроме того, приняли отставку еще семи судей.

Тамара Максимович перестанет работать в Арбитражном суде Воронежской области. Наталия Глазова покинет должность в Воронежском областном суде. Игорь Румынин больше не будет работать в Борисоглебском городском суде.

Алла Ендовицкая прекращает работу судьей Россошанского райсуда. Лариса Скулкова уйдет из Железнодорожного районного суда.

Галина Пушенко сложит полномочия мирового судьи судебного участка №3 в Бутурлиновском районе. А Лариса Прилотина перестанет исполнять обязанности мирового судьи судебного участка № 2 в Кантемировском судебном районе.