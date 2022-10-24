В Нововоронеже пьяная женщина столкнула собутыльницу с балкона

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Нововоронежский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая изрядно выпив столкнула собутыльницу с балкона 4 этажа. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 5 ноября прошлого года. Дамы распивали алкоголь на балконе одного из домов на улице Космонавтов. В ходе застолья слово за слово, поссорились. Тогда местная жительница толкнула свою знакомую, а та не смогла удержаться на ногах и вывалилась с балкона на 4 этаже. От удара женщина скончалась.

В итоге Нововоронежский городской суд признал местную жительницу виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием 5 % из зарплаты.