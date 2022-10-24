В воронежском микрорайоне Никольское появится новое футбольное поле

Газон нового поля обещают сделать натуральным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В мэрии объявили торги, в которых определят подрядчика для подготовительных работ для создания нового футбольного поля в микрорайоне Никольское на улице Дубянского.

Решение о создании нового поля принял глава городской администрации Вадим Кстенин на выездном совещании в Масловке. Там обсуждали вопросы развития нескольких микрорайонов Воронежа.

Для оборудования нового футбольного поля нужно будет сперва убрать сезонный водовод и сделать еще ряд подготовительных работ. После этого приступят непосредственно к созданию поля. На нем, кстати, планируют постелить не искусственный, как это сейчас часто бывает, а натуральный газон.

Заявки на участие в торгах принимают до 28 октября. Победителя аукциона объявят 1 ноября. Начальная цена контракта - 11,4 млн рублей. Подготовительные работы на месте будущего поля планируют завершить до 30 апреля 2023 года.