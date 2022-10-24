Воронежцев предупредили о новом способе мошенничества на теме погибших в СВО

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В России появился новый способ мошенничества в связи со специальной военной операцией. Информация об этом была опубликована 23 октября на сайте уполномоченного по правам человека в Воронежской области Сергея Канищева.

В аппарате омбудсмена рассказали подробности. Невольным участником мошенничества едва не стал один из сотрудников уполномоченного. Ему пришло сообщение, из которого следовало, что якобы комиссариат Приморского края по распоряжению командования Восточного военного округа ВС РФ проводит поиск близких и родственников военнослужащих, погибших на территории Украины.

В письме рассказывали гибели военнослужащего 1998 г.р., с указанием всех его персональных данных. Отправители выражали соболезнования. Затем следовало разъяснение того, как можно связаться с горячей линией во Владивостоке для проведения опознания останков и оформления денежной компенсации. Но на этом отправители не остановились. Они сделали акцент на то, что если получатель сообщения не смог дозвониться, то он может написать на приведенный в сообщении электронный адрес. Авторы сообщения при этом добавляли, что если получатели не являлись родственниками погибшего, то могли переслать информацию другим людям.

- Расчет понятен: это позволило бы отправителю охватить широкую аудиторию, а рассылка теперь уже от известной организации привлекла бы дополнительное внимание к теме. Но золотое правило нашей организации – тщательно проверять поступающую информацию, приведенные факты и данные, - рассказали сотрудники уполномоченного.

И добавили, что связались с Уполномоченным по правам человека в Приморском крае Юрием Мельниковым, а те в свою очередь с комиссариатом. Сообщение оказалось фейком: комиссариаты не используют рассылки в мессенджерах для поиска людей. И попросили воронежцев быть внимательными, если к приходит сообщение о гибели военнослужащего или его нахождения в плену. При получении таких сообщений порекомендовали обращаться в официальные органы: либо к командованию воинской части или в военный комиссариат по территориальному принципу.

- Вынуждены констатировать, что есть спекуляции на теме гибели или плена военнослужащих, несмотря на то что это находится за пределами морали. Ни в коем случае не откликайтесь на предложение перечислить денежные средства, например, за предоставление информации, и не предоставляйте свои банковские данные для якобы перечисления денежных средств Вам. Взаимодействуйте в этих вопросах только с официальными организациями. Следование этим простым рекомендациям позволит не попасть на уловку мошенников, - пояснили в структуре Уполномоченного.

Воронежцы в случае необходимости, если есть сомнения в поступающей к ним через мессенджеры информации, могут позвонить в аппарат уполномоченного по правам человека на нашу горячую линию – (473) 276-63-64.