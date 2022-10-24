Заместителем главы оперштаба Воронежской области назначили вице-губернатора Сергея Трухачева

Сергей Трухачев. Фото: с портала правительства Воронежской области.

О кадровых решениях в рамках формирования опершаба, созданного по Указу Президента от 19 октября, рассказали в правительстве Воронежской области. Новая структура должна обеспечивать так называемый режим среднего реагирования. Его ввели в нашей области в связи с тем, что она граничит с Луганской, где идут боевые действия, и с Белгородской, которую регулярно обстреливают террористы ВСУ.

Как известно, возглавляет оперштаб Александр Гусев. Теперь назначили его заместителя. Им стал вице-губернатор, руководитель аппарата Александра Гусева и правительства области Сергей Трухачев. Напомним его краткую биографию: родился 7 марта 1975 года в Воронеже. В 1997 году окончил юридический факультет ВГУ по специальности «Юриспруденция», имеет ведомственные награды. Возглавлял управление судебного департамента Воронежской области.

Секретарем оперштаба назначили руководителя мобилизационного управления правительства Воронежской области Игоря Попова.

Первое заседание новой структуры состоялось 20 октября. На нем губернатор подчеркнул, что персональная ответственность подчиненных за выполнение решений оперштаба будет максимальной. В то же время Александр Гусев заявил, что пока режим среднего реагирования не предусматривает никаких ограничений для жителей Воронежской области. Ситуация на данный момент, по мнению губернатора, вполне управляемая и контролируемая.