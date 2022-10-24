Коронавирусом в Воронежской области за сутки заболели 156 человек

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

За последние 24 часа еще 156 местных жителей подучили положительные тесты, которые подтвердили у них наличие коронавирусной инфекцией. Такие данные в понедельник, 24 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Госпитализация при этом понадобилась 17 пациентам. Всего же с начала пандемии в регионе выявили более 464,7 тысячи случаев коронавируса.

Кроме того, за сутки в регионе скончались еще шесть ковид-пациентов. Выписали из стационаров и амбулаторного лечения 109 заразившихся.