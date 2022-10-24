Два человека пострадали после съезда в кювет иномарки на воронежской трассе

На трассе в Острогожском районе автомобиль Lifan, за рулем которого находилась 52-летняя местная жительница, вылетел в кювет. Два человека были госпитализированы. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП произошло на 4-м км трассы «Воронеж — Луганск» — пос. Давыдовка» примерно в 14.30. Предварительно, автоледи нарушила правила расположения автомобиля на дороге, выехала на встречную полосу и вылетела в кювет.

В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир иномарки пострадали и получили травмы. Их доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.