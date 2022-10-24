В Воронеже простились с клириком Владимирского храма

Фото Воронежской епархии

В Воронеже 20 октября после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни клирик Владимирского храма Александр Фырин. Священнослужителю исполнилось 73 года. Скорбную весть сообщили в пресс-службе Воронежской епархии.

Священнослужители и прихожане отца Александра тепло рассказывают о нем. Повествуют, как о добром, отзывчивом, смиренном человеке, чьим смыслом жизни было служение Богу и ближним. Никому и никогда он не отказывал в помощи, спешил утешить и поддержать приходящих к нему за советом, всегда находил время выслушать, ободрить, наставить на путь истинный.

Слова соболезнования родным и близким протоиерея Александра передал митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

Прощание с клириком прошло 22 октября во Владимирском храме. Похоронили его на «Лесном» кладбище.