В воронежской маршрутке пенсионерка упала при резком торможении автобуса

Фото регионального главка

Инцидент произошел вчера, 23 октября в три часа дня возле дома № 1«А» на проспекте Революции в Воронеже. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, ПАЗ № 26, курсирующий из Машмета к больнице «Элетроника», ехал по проспекту Революции в сторону улицы Ленина. 55-летний водитель резко затормозил. Не удержавшись, в салоне автобуса упала 75-летняя жительница Воронежа.

В результате ДТП пассажирка получила различные телесные повреждения, с которыми скорая доставила её в больницу.

Полицейские проводят по факту проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.