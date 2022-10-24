За выходные на горячую линию по мобилизации позвонили еще более 2,6 тысяч воронежцев

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В правительстве региона озвучили цифры, сколько звонков было на горячую линию по мобилизации с пятницы, 21 октября, по воскресенье, 23 октября. Воронежцы набрали номер 122, чтобы задать вопрос, 2 625 раз.

А вот неделей ранее число обращений с пятницы, 14 октября, по воскресенье, 16 октября, было немногим выше. На горячую линию тогда позвонили 2 988 раз.

Между тем в правительстве уведомили, что обслуживающие линию 122 сотрудники МФЦ получают актуальную новую информацию в ежедневном режиме и передают ее интересующимся жителям региона.