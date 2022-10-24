В Воронеже на 99 году жизни умерла профессор ВГУ Алла Ботникова

Воронежское научное сообщество скорбит: скончалась 98-летняя профессор Воронежского госуниверситета, доктор филологических наук Алла Ботникова. Об этом написала пост в соцсетях преподаватель вуза Лариса Дьякова. Она сообщила эту весть в воскресенье, 23 октября.

Алла Борисовна родилась в 1924 году. В 1945-ом завершила обучение в западном отделении филологического факультета МГУ по специальности «Немецкий язык и западная литература».

В Воронеже профессор преподавала студентам на кафедре зарубежной литературы ВГУ с 1949 года. Она руководила ею с 1969-го по 1990-ый. Преподаватель защитила кандидатскую диссертацию «Творческий путь Шамиссо» в 1958 году в Москве. А в 1978-м она подтвердила уже докторскую диссертацию по теме «Э.Т.А. Гофман и русская литература первой половины XIX в. (К проблеме русско-немецких литературных связей)».