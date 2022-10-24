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Общество24 октября 2022 5:46

Три дома сгорело в дачном поселке Рыбачий под Воронежем

Пожар тушили почти два часа
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 23 октября, в дачном поселке Рыбачий под Воронежем на улице центральный разгорелся пожар. Огонь уничтожил три дома почти за два часа. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение спасателей о возгорании поступило вечером в 19:12. На место для тушения семь пожарных расчетов. С огнем боролись 25 человек. Пламя удалось ликвидировать в 21:02.

В результате оказались повреждены огнем три дачных дома на общей площади 250 кв. м. По оперативной информации, люди при этом не пострадали. Причина пожара устанавливается.

В МЧС воронежцам напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».