Три дома сгорело в дачном поселке Рыбачий под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 23 октября, в дачном поселке Рыбачий под Воронежем на улице центральный разгорелся пожар. Огонь уничтожил три дома почти за два часа. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение спасателей о возгорании поступило вечером в 19:12. На место для тушения семь пожарных расчетов. С огнем боролись 25 человек. Пламя удалось ликвидировать в 21:02.

В результате оказались повреждены огнем три дачных дома на общей площади 250 кв. м. По оперативной информации, люди при этом не пострадали. Причина пожара устанавливается.

В МЧС воронежцам напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».