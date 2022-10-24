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Общество24 октября 2022 5:25

Пробки в 7 баллов сковали Воронеж 24 октября

Проехать сложно по Московскому проспекту, Ленина, Остужева
Евгения ФРОЛОВА

Начало рабочей недели в понедельник, 24 октября, Воронеж сковали пробки в 7 баллов. Движение затруднено практически на всех магистральных улицах города. В городе произошло несколько серьезных аварий.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», движение затруднено на Московском проспекте в сторону центра. Автомобилисты стоят на улице Ленина на перекрестке у здания ЮВЖД. По традиции пробка образовалась на Остужевском кольце.

Кроме того, трудно проехать по Героев Сибиряков, Моисеева, Димитрова и Ворошилова.

Напомним, синоптики прогнозируют дожди почти на почти всю предстоящую рабочую неделю в Воронеже. Солнце может выглянуть только 26 октября.