В Воронежской области жителя Борисоглебска будут судить за клевету на начальника местного отдела полиции

Мужчину, рискнувшему выдвинуть обвинения против двух крупных чиновников, грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Грибановский районный суд поступило уголовное дело, возбужденное за ложный донос на начальника отдела полиции в Борисоглебске, а также главу органа местного самоуправления. Этих двух должностных лиц житель райцентра, имевший на них зуб, обвинял в крупных коррупционных преступлениях.

Силовики утверждают, что по фактам, изложенным в обращении к Владимиру Путину, снятом мужчиной на видео в марте 2021 года и направленном им в администрацию Президента, провели проверку. Обвинения «правдоруба» не подтвердились.

Теперь уже сам 35-летний житель Борисоглебска, а не два чиновника, которым он планировал организовать неприятности, стал фигурантом двух уголовных дел по статьям, карающим за клевету и ложный донос. На предварительном следствии мужчина настаивал на том, что все изложенное им на видео – чистая правда. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.