Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 октября 2022 15:46

В Воронежской области жителя Борисоглебска будут судить за клевету на начальника местного отдела полиции

По данным следствия, мужчина так сводил личные счеты
Олег КУЗНЕЦОВ
Мужчину, рискнувшему выдвинуть обвинения против двух крупных чиновников, грозит до трех лет лишения свободы.

Мужчину, рискнувшему выдвинуть обвинения против двух крупных чиновников, грозит до трех лет лишения свободы.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Грибановский районный суд поступило уголовное дело, возбужденное за ложный донос на начальника отдела полиции в Борисоглебске, а также главу органа местного самоуправления. Этих двух должностных лиц житель райцентра, имевший на них зуб, обвинял в крупных коррупционных преступлениях.

Силовики утверждают, что по фактам, изложенным в обращении к Владимиру Путину, снятом мужчиной на видео в марте 2021 года и направленном им в администрацию Президента, провели проверку. Обвинения «правдоруба» не подтвердились.

Теперь уже сам 35-летний житель Борисоглебска, а не два чиновника, которым он планировал организовать неприятности, стал фигурантом двух уголовных дел по статьям, карающим за клевету и ложный донос. На предварительном следствии мужчина настаивал на том, что все изложенное им на видео – чистая правда. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.