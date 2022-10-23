В Воронеже цирк закроют в 2023 году из-за реконструкции

Цирк совсем скоро закроют на реконструкцию. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Реконструкция Воронежского цирка начнется в 2023 году. Об этом рассказал на фестивале в Саратове гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, сообщает ТАСС. Причем работы займут, предположительно, два года. То есть, снова откроют наш цирк, видимо, не раньше 2025-го.

Напомним, в начале июля заказчики реконструкции сообщали, что до конца 2022 года планируют получить положительное заключение экспертизы и начать строительно-монтажные работы.

В ходе реконструкции планируют обновить конструкции здания для выполнения современных требований по пожарной безопасности и содержанию животных. Кроме того, будут менять техническое оборудование, что позволит сделать цирковые шоу более зрелищными.

Торги на реконструкцию выиграла столичная фирма ООО «Артстройтехнология». Работы выполнят за 1 миллиард 741 миллион рублей. Постановление о выделении денег на эти цели летом 2020 года подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Справка «КП»

Воронежский цирк построили в 1972 году на месте старого кладбища, где сохранили только три могилы – знаменитых поэтов Алексея Кольцова и Ивана Никитина и писательницы Елизаветы Милицыной. Огороженное пространство возле их захоронений называется Литературный некрополь. Он находится прямо перед зданием цирка.

Здание цирка рассчитано на 2,4 тысяч мест. Он носит имя клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова, дом-музей которого расположен в Воронеже. Памятник ему установили в июле 2008 года на втором этаже цирка.