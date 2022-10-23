В Воронеже пожилой человек выпал из окна

Место ЧП. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

Утром в воскресенье, 23 октября, в паблике «Воронеж VRN» сообщили о несчастном случае, который произошел в Советском районе в доме № 3 на улице Олеко Дундича.

По данным очевидцев, 80-летний мужчина выпал из окна второго этажа. Быстро приехала скорая и его забрала. Пенсионер к тому времени был жив.

Местные жители сообщают, что пожилой человек недавно овдовел и тяжело переживал потерю жены. Впрочем, одна из авторов комментариев сообщила, что это не так, но состояние здоровья пенсионера вызывало у знакомых опасения.

В полиции по поводу этого ЧП оперативного комментария дать не смогли.