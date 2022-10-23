В воронежском управлении Следственного комитета открыли горячую линию для родственников мобилизованных

Родственники мобилизованных при возникновении проблем могут позвонить по телефонам горячей линии.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В региональном управлении Следственного комитета создали круглосуточную телефонную линию. На нее могут позвонить участники специальной военной операции на Украине, мобилизованные граждане и члены их семей.
Номер телефона горячей линии – 8-910-243-10-29. Сотрудники следственного управления СК должны дать консультации и помочь в решении возникших вопросов.
Напомним, также действуют аналогичные телефоны в районных управах городской администрации. Сотрудники должны записать вопрос или просьбу собеседника и передать информацию, если этот требуется, начальству. Номера телефонов:
Железнодорожный район: 8-951-547-17-41, 8-905-052-03-55
Коминтерновский район: 8-960-117-05-81
Левобережный район: 8-920-464-66-11
Ленинский район: 8-904-214-39-99
Советский район: 8-960-119-68-44
Центральный район: 8-920-407-08-05.