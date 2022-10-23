В воронежском управлении Следственного комитета открыли горячую линию для родственников мобилизованных

Родственники мобилизованных при возникновении проблем могут позвонить по телефонам горячей линии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В региональном управлении Следственного комитета создали круглосуточную телефонную линию. На нее могут позвонить участники специальной военной операции на Украине, мобилизованные граждане и члены их семей.

Номер телефона горячей линии – 8-910-243-10-29. Сотрудники следственного управления СК должны дать консультации и помочь в решении возникших вопросов.

Напомним, также действуют аналогичные телефоны в районных управах городской администрации. Сотрудники должны записать вопрос или просьбу собеседника и передать информацию, если этот требуется, начальству. Номера телефонов:

Железнодорожный район: 8-951-547-17-41, 8-905-052-03-55

Коминтерновский район: 8-960-117-05-81

Левобережный район: 8-920-464-66-11

Ленинский район: 8-904-214-39-99

Советский район: 8-960-119-68-44

Центральный район: 8-920-407-08-05.