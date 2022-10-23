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Общество23 октября 2022 13:07

В воронежском управлении Следственного комитета открыли горячую линию для родственников мобилизованных

Телефон будет работать круглосуточно
Юрий КОЗЛОВ
Родственники мобилизованных при возникновении проблем могут позвонить по телефонам горячей линии.

Родственники мобилизованных при возникновении проблем могут позвонить по телефонам горячей линии.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В региональном управлении Следственного комитета создали круглосуточную телефонную линию. На нее могут позвонить участники специальной военной операции на Украине, мобилизованные граждане и члены их семей.

Номер телефона горячей линии – 8-910-243-10-29. Сотрудники следственного управления СК должны дать консультации и помочь в решении возникших вопросов.

Напомним, также действуют аналогичные телефоны в районных управах городской администрации. Сотрудники должны записать вопрос или просьбу собеседника и передать информацию, если этот требуется, начальству. Номера телефонов:

Железнодорожный район: 8-951-547-17-41, 8-905-052-03-55

Коминтерновский район: 8-960-117-05-81

Левобережный район: 8-920-464-66-11

Ленинский район: 8-904-214-39-99

Советский район: 8-960-119-68-44

Центральный район: 8-920-407-08-05.