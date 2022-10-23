Воронежцы завоевали шесть медалей на крупном всероссийском турнире по кудо

На счету воронежских спортсменов по две золотых, серебряных и бронзовых медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве прошли V Всероссийские соревнования по кудо* «К-2». В свое время они стали продолжением межрегионального турнира «Памяти Ивана Балабушевича». В 2018 году соревнования получили статус всероссийских. Они традиционно собирают большое количество участников. В 2022 году борьбу за медали вели более 300 человек. Достойно выступили на этом турнире воронежские спортсмены. Они завоевали на татами шесть медалей, рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Победы на счету двух Дмитриев - Подорожного (юноши 12-13 лет) и Усова (юниоры 16-17 лет). Серебро завоевали Максим Калашников (юноши 14-15 лет) и Влад Сидорычев (юноши 14-15 лет). Третьими стали Дмитрий Дюльгер (юноши 12-13 лет) и Михаил Зуев (юниоры 16-17 лет)

- Ребятам пришлось провести на турнире по четыре поединка. Это хорошая тренировка перед предстоящим первенством Центрального федерального округа, которое впервые пройдет в Воронеже 18-19 ноября, - рассказала главный тренер сборной команды Воронежской области по кудо Елена Дмитриева.

* Кудо - японское гибридное боевое искусство. Это полноконтактный вид смешанных единоборств. Спортсмены проводят поединки в головных уборах и перчатках.