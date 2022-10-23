В Воронеже женщина купила мобильник, отметила это и тут же лишилась нового телефона

Рецидивисту за новую кражу грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Железнодорожном районе 48-летняя женщина стала жертвой своей любви к общению. Она получила зарплату, купила новый мобильный телефон и пригласила 42-летнего соседа отметить с ней это приобретение. Как водится, выпили и немало. На утро женщина проснулась и не обнаружила ни нового мобильника, ни оставшиеся от зарплаты 20 тысяч рублей. Она вызвала полицию и поделилась подозрениями на счет соседа.

Стражи порядка составили ориентировку и вскоре задержали мужчину. Он оказался хорошо знаком полицейским, так как ранее был судим за кражи. Его доставили в отдел полиции. Там рецидивист признал свою вину и рассказал, что делал в тот вечер.

Дождавшись, когда перебравшая со спиртным соседка уснула, он украл у нее телефон, а потом вытащил из ее кармана 20 тысяч рублей. Расчет был на то, что женщина после пьяного застолья ничего толком не вспомнит. Как видим, он не оправдался. И мобильник, и деньги вернули их законной владелице.

А вот рецидивиста ждут крупные неприятности. Ему предстоит отвечать перед судом после окончания следствия по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.