Воронежский «Буран» дома проиграл «Южному Уралу» из Орска

"Ураганные" провалили матч с "Южным Уралом". Фото: cspsk-vrn.ru

Неудачно сложилась домашняя игра «Бурана» с «Южным Уралом» из Орска. На 11 минуте игрок команды гостей Андрей Сигарев открыл счет. «Ураганные» долго не могли забросить ответную шайбу. Удалось это сделать только к концу второго периода. На 38 минуте большинство реализовал Артем Артемов. Однако почти тут же Сигарев оформил дубль.

В третьем периоде игроки «Бурана» безуспешно штурмовали оборону гостей. В финале игры они сняли вратаря, но выход шестого полевого игрока привел только к еще одной пропущенной шайбе. Она вновь оказалась на счету Сигарева, сделавшего в итоге хет-трик – 1:3.

— Трудно выигрывать, когда забиваешь один гол, - подвел итог матча главный тренер хоккейного клуба «Буран» Анатолий Емелин. — И тем более не могу понять, почему полкоманды у нас оказалось не готова к игре. Остальные старались, бились, создали очень много моментов, к ним претензий нет. Но, к сожалению, это наша болезнь — мало забиваем. Будем готовиться к следующему матчу, уже пора побеждать, хватит проигрывать.

У «Бурана» после 15 игр осталось восемь очков. Столько же у ХК «Рязань-ВДВ» и у ангарского «Ермака». Эти три команды делят последние 24-26 места в турнирной таблице ВХЛ. А «Южный Урал» стал 20-м. У уральцев после 18 игр 15 очков.

Следующий матч «Буран» сыграет в Воронеже 24 октября с «Горняком-УГМК» из города Учалы. Будущий соперник «ураганных» занимает 11 место с 17 очками после 15 игр. Матч начнется в 19.00.