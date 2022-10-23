В Воронеже из многоэтажки эвакуировали шесть человек из-за пожара в подвале

Утренний пожар на Южно-Моравской потушили через 26 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 23 октября, в Советском районе около 6.30 загорелся подвал многоэтажного дома № 34 на улице Южно-Моравской.

- О возгорании нам сообщили в 6.39. На место ЧП выехали 17 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Из горевшего дома эвакуировали шесть человек. Пожар потушили в 7.05. В подвале огонь повредил хозяйственные постройки на площади 15 квадратных метров. Пострадавших на пожаре не было. Причину возгорания еще предстоит установить, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, тем же утром сгорел жилой дом на улице Сочинской Коминтерновского района. Там тоже обошлось без жертв. А вот в селе Пески Петропавловского района ночью 23 октября случилась трагедия. Там из-за неосторожного курения вспыхнул дом, на пожаре погиб 45-летний мужчина.