В Воронеже мошенник лишил пенсионерку 1,5 миллиона рублей

Воронежцам стоит перепроверять информацию, поступающую от незнакомцев, чтобы не лишиться всех своих сбережений да еще и в долги не залезть. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

64-летняя жительница Ленинского района Воронежа стала очередной жертвой мошенников. Причем пенсионерка лишилась очень крупной суммы.

15 октября пожилой женщине позвонил незнакомец, представившийся полицейским. Он заявил, что аферисты, используя счет пенсионерки, пытаются оформить кредит. И нужно как можно скорее обезопасить ее деньги.

Испуганная женщина сразу перевела на якобы безопасный счет все свои сбережения – 300 тысяч рублей. Потом мошенник убедил, что нужно самой набрать кредитов, чтобы лишить таких шансов мифических аферистов. Пенсионерка целую неделю оформляла займы в разных банках. В итоге она набрала 1 232 953 рубля. И перечислила их на счета, указанные аферистом.

Мошенник, естественно, перестал отвечать на звонки. Только 22 октября пожилая женщина, лишившаяся 1,5 миллиона рублей, окончательно убедилась, что ее обманули, и написала заявление в полицию.

- Всего 22 октября было два мошенничества и две кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 1 626 000 рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают. В очередной раз напоминаем о необходимости тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомцев о совершении различных финансовых операций.