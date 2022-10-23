В Воронежской области за сутки умерли от коронавируса семь человек

Смертей от COVID-19 сейчас, конечно, меньше, чем летом 2021 года, но все же, к сожалению, немало. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова пугающей выглядит суточная статистика по смертям от коронавируса. На утро воскресенья, 23 октября, санитарные врачи сообщили о том, что от осложнений этой опасной заразы умерли еще семь человек. Таким образом, жертв COVID-19 в Воронежской области стало уже 8 523.

Резко уменьшилось и число выздоровевших за сутки. На утро 23 октября их было всего 247. И это при том, что на начало дня 22 октября избавились от COVID-19 443 наших земляка. Всего же за время начала эпидемии коронавируса вылечились от этой болезни 453 653 жителя Воронежской области.

В то же время число новых заболевших по-прежнему невелико – на этот раз 178. В больницы попали 16 из них. На утро 22 октября заразившихся было, напомним, 202. Госпитализированы из них 37. Всего же за время пандемии коронавирус подхватили уже 464 559 жителей Воронежской области.