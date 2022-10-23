В Воронеже опубликовали график отключения электричества с 24 октября

Свет будут отключать днем на девять часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С понедельника, 24 октября, до субботы, 29 октября в Воронеже запланированы массовые отключения электричества. Они связаны с плановыми работами по установке счетчиков. Свет будут отключать для обеспечения безопасности персонала «Воронежской горэлектросети». На предприятии, обеспечивающем свет в наших домах, принесли извинения за временные неудобства и пообещали сделать все, чтобы провести необходимые работы в кратчайшие сроки.

24 октября без электричества с 8.00 до 17.00 останутся жители более 200 домов. Подробно с графиком отключения можно ознакомиться здесь