В Воронеже новая рабочая неделя начнется с дождей

На следующей неделе лучше не забывать брать с собой зонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю. В основном, Воронеж будет находиться под влиянием циклона. А, значит, зарядят дожди. Впрочем, они будут небольшими.

Сильный дождь метеорологи предсказывают только в ночь на понедельник, 24 октября. Температура будет держаться в районе +7. Днем она незначительно поднимется – до +10, подует северо-западный ветер. Дождь станет гораздо более слабым.

В ночь на вторник, 25 октября, будет пасмурно при +3 градусах, дождя не обещают. Днем подует южный ветер. Однако будет еще холоднее, чем сутки назад, - +8.

В среду, 26 октября, ночью ветер сменится на юго-восточный. Будет то ясно, то примется сыпать мелкий дождь при +2 градусах. А вот днем из-за туч выглянет солнце. Правда, на температуре это не скажется. Она будет такой же, как и днем 25 октября - +8.

В ночь на четверг, 27 октября, снова изменится ветер – на этот раз на юго-западный. Пойдет небольшой дождь при +6 градусах. Днем снова +8. Мелкий дождь не прекратится.