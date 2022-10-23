В Воронеже водитель «Шевроле» врезался в «Ладу»: трое ранены

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 22 октября, около 17 часов в Советском районе у дома № 2 по улице Тепличная случилась авария.

52-летний местный житель, руливший «Шевроле Кобальт», на нерегулируемом перекрестке выезжал со второстепенной дороги со стороны улицы Лазурной. Он не убедился, что никто не едет по главной, и нажал на газ. В результате такой беспечности иномарка врезалась в ВАЗ-2111, которым управлял 61-летний житель Хохольского района. «Лада» ехала со стороны улицы Васильковой в направлении Проспекта Патриотов. Она отлетела на середину дорогу, а иномарка - на обочину.

"Лада" перегородила почти всю дорогу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии получили травмы оба водителя и пассажир «Шевроле», 58-летняя жительница Воронежа. Полицейские выясняют, почему водитель иномарки проигнорировал такое элементарное правило дорожного движения, как необходимость остановиться и пропустить все машины перед выездом со второстепенной дороги на главную.

Состояние дороги в месте аварии, мягко говоря, не идеальное. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают разбираться в причинах ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 22 октября в Воронежской области случилось 95 ДТП, из них в Воронеже – 70, на дорогах в районах – 20, на федеральных трассах – 5. В четырех авариях получили травмы семь человек. Автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей и еще 14 за выезд на встречную полосу, - рассказали в региональном ГУ МВД.