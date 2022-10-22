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Спорт22 октября 2022 19:55

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин: «Причина ничьей – желание воронежского «Факела» победить и наша боязнь пропустить»

Наставник гостей признал, что наша команда превзошла гостей в интенсивности и агрессивности
Юрий КОЗЛОВ
Валерий Карпин.

Валерий Карпин.

Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Факелом», где его команда больше тайма играла в большинстве, но упустила победу:

– Первые 30 минут первого тайма провели очень хорошо. А вот его последние 15 минут прошли нервно. Во втором тайме тоже хорошо играли, но концовка не получилась.

– Хотя играли в большинстве, при этом не казалось, что вы контролировали игру. Почему так?

– До середины второго тайма все было спокойно, играли с мячом.

– Это причина воздействия трибун или что-то ещё?

– Желание «Факела» выиграть и наша боязнь пропустить.

– Были какие-то компоненты, в которых одна команда превзошла другую?

– Были моменты, где проявились сильные стороны и одной, и другой команды. В интенсивности, агрессивности «Факел» нас превзошел, а в плане удержания мяча и выхода из обороны в атаку мы смотрелись лучше.