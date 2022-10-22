Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов: «Нам не хватает вкуса побед»

Дмитрий Пятибратов: "Хотели победить, но в итоге не должны быть сильно расстроены ничьей". Фото: кадр с видео

После валидольной домашней ничьей с «Ростовом» главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча:

- Начало игры не понравилось - первые минут 20. Видимо, все-таки нас поддавливает серия без побед. Некоторая скованность была в действиях игроков. Мы увидели, где ошибаемся. В принципе довольно быстро среагировали на ситуацию на поле, корректировки внесли. После этого начали создавать моменты, подходить к воротам соперника. Пошли угрозы воротам соперника, но потом последовали нереализованный пенальти, удаление. Очень драматичный матч. Расстроены, потому что не выиграли, не хватает вкуса побед. Ничьи – все-таки не то, к чему мы стремимся. Но по тому, как складывался матч, если учитывать силу соперника, при огромной поддержке болельщиков спасли игру в концовке. Думаю, что в целом мы не должны быть сильно расстроены результатом. Единственная досада, и это обговаривали в плане на игру, - нам очень хотелось победить.

- Есть ли у вас вопросы к судейству?

- Эмоциональная составляющая сейчас очень высокая, мне пока трудно дать трезвую оценку отдельным эпизодам матча. Есть люди – посмотрят, свое решение вынесут. Это не мой вопрос точно. Я готов обсуждать действия футболистов, план на игру, но судейство комментировать не буду.

- Вы обычно очень эмоционально себя ведете. Но в эпизоде с удалением Дмитриева еще до того, как судья достал красную карточку, стали что-то активно, но достаточно спокойно объяснять Акбашеву и Квеквескири…

- Мои эмоции часто мне мешают, был очень сложный момент. Надо было быстро принимать решения, как перестраиваться. Все растем, учимся на своих ошибках. Самое главное – футбол без эмоций он мертв, конечно, но главное, чтобы они не перехлестывали. В сегодняшнем матче мы с ними справились, направили их в положительное русло. И, наверное, поэтому, на мой взгляд, принимали правильные решения по ходу игры и спаслись в концовке.

- Понимали, что в конце матча смотрят эпизод с пенальти в ворота «Ростова», а не «Факела»?

- Да. Я видел эпизод со своего места, мы наносили удар по воротам соперника, но далеко было, и не видно, в какую часть тела мяч попал. Была единственная тема для обсуждения – в руку он угодил или в другую часть тела. Ждали реакции судьи.

- На матче присутствовал губернатор. Вы об этом знали?

- Мне лично об этом не известно было. Знаю, что губернатор любит футбол и часто присутствует на наших матчах. Всегда его ждем, рады, что он нас поддерживает. Его присутствие нас всех мотивирует.

- С вашим назначением главным тренером «Факел» стал больше играть от обороны. Это позволяет пока набирать очки и оставаться в зоне стыков, но так долго продолжаться не может. Нет ли желания рискнуть и сыграть на победу?

- Понимаю ваше требование побед. Мы тоже хотим выиграть. А с чего вы взяли, что «Факел» стал играть от обороны? Кто это вам сказал? Это ваша личная оценка. Посмотрите цифры: удары по воротам, количество созданных моментов. Последние четыре игры мы нигде не проседали. Близкий матч со «Спартаком», с «Торпедо» создали много моментов, не реализовали. Мы по 15 ударов за матч наносим. Просто сделали акцент на организацию, тактические нюансы. «Факел» - точно не команда, которая играет от обороны. Ничьи – не то, к чему мы стремимся. Мы хотим побеждать. Тем более, играя дома при поддержке болельщиков. Мы хотим атаковать, но нужен баланс во всем. Команда сейчас ментально перестраивается. На мой взгляд, у нас есть прогресс. Важно не поддаться эмоциям, не начать с шашкой наголо бежать забивать голы. Был на стажировке у Валерия Карпина, видел тренировочный процесс. Это очень сильная команда. Великолепное индивидуальное мастерство, они агрессивны в атакующей фазе, быстры. Мы стараемся соответствовать уровню Премьер-лиги. Растем шаг за шагом, хотим победить, и победы обязательно будут.

- Насколько помогла поддержка болельщиков добиться ничьей?

- Это ключевой момент. Люди всегда поддерживают нас очень хорошо, даже в неудачных матчах. Поэтому сегодня мы нашли внутренний резерв, атаковали в меньшинстве. Футболисты заслуживают самой высокой похвалы. Когда полный стадион гонит тебя к воротам на последних минутах, это заставляет внутри из себя что-то достать. Это очень круто, мы очень благодарны.

- В чем нужно прибавить команде?

- Да во всем. У нас много проблем, мы их видим. Есть нюансы, на которые нужно влиять. Самое главное, что нас беспокоит – это реализация моментов, которые мы создаем. Еще, на мой взгляд, мы слишком легко позволяем соперникам забивать голы. Структурно неплохо действуем, потеряли концентрацию, сразу наказывают. Это не ФНЛ, другой уровень. В Футбольной национальной лиге у нас было право на ошибку, там нет таких высококвалифицированных футболистов. Стараемся количество таких промахов минимизировать, но пока не все из задумок получается. Работы много, реально оцениваем свои возможности. Будем продолжать трудиться.

- Показалось, что перед голом Глебова защитники «Факела» почему-то расступились…

- Оценка здесь однозначная – безобразно сыграли в обороне, понадеялись друг на друга. Сегодня ребята отдыхают, завтра обязательно сделаем акцент на этом, разберем видео. Игрок соперника не должен так свободно полполя пробегать с мячом без попыток его отобрать. Мы строго отнесемся к этому эпизоду. Плохой момент, большой минус для нас.

- Кто сейчас у «Факела» штатный пенальтист?

- На последней минуте матча это точно был Гонгадзе.