Появилось видео лучших моментов крутейшего матча воронежского «Факела» с «Ростовом»

Только что Георгий Гонгадзе сравнял счет с пенальти. Фото: кадр с видео

В Сети появилось видео лучших моментов домашнего матча «Факела» с «Ростовом», завершившего вничью. Там есть много любопытного.

В первом тайме, например, вызывает недоумение решение судьи удалить полузащитника «Факела» Олега Дмитриева. Он явно играл мяч и только потом зацепил форварда «Ростова» Николая Комличенко. Судьи явно были не на высоте.

Хорош был гол «Ростова». Его капитан Данил Глебов как стоячих обежал трех защитников и технично положил мяч в сетку. Но круче всего был финальный порыв «Факела». Чего стоит только изумительная передача пяткой, навес на Аппаева, спасение голкипера «Ростова» Сергея Песьякова и тут еще один его сейв после мощного удара Ираклия Квеквескири! Ну и, конечно, роковое касание рукой защитника гостей Евгения Чернова. И хладнокровно реализованный Георгием Гонгадзе пенальти - 1:1.

Кстати, после этой ничьей «Факел» теперь уже точно обогнал московский «Локомотив», проигравший столичным динамовцам – 1:3.