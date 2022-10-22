Воронежская филармония отметит 85-летие концертом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская филармония отмечает 85-летие.

Первый концерт состоялся 23 октября 1937 года в здании Дворянского собрания на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Чайковского, которое в то время занимала филармония. В этом здании вместе с воронежским симфоническим оркестром выступали Сергей Лемешев, Надежда Обухова, Давид Ойстрах, Яков Зак, Мария Юдина, дирижеры Вилли Ферреро, Георг Себастьян. В войну здание филармонии было разрушено, но после освобождения города от фашистов, уже осенью 1943 года выступления оркестра возобновили - в чудом сохранившемся особняке на проспекте Революции, бывшем Доме работников просвещения. В 1959-1960-м филармония находилась на улице Дзержинского (где сейчас ТЮЗ) – там в январе 1960 года впервые в Воронеже выступил Святослав Рихтер. Потом филармония переехала в старинное здание на площади Ленина с двумя сфинксами на фасаде (изначально это было здание электротеатра «Тауматограф», после революции переименованного в «Комсомолец»).

Сейчас в филармонии проходят международные фестивали, выступают ведущие российские и зарубежные музыканты.

Юбилейный концерт пройдет 23 октября в 18.00. В программе «Время, вперед!» примут участие ансамбль народной песни «Воронежские девчата», Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, Музыкально-литературный лекторий и другие коллективы. 12+