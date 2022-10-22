Мэр Вадим Кстенин и 600 горожан навели порядок в лесопарке «Оптимистов» в Воронеже

Фото мэрии Воронежа

Сегодня, 22 октября, в Воронеже прошел общегородской субботник в рамках осеннего месячника благоустройства, который стартовал 1 октября. В нем принял участие мэр Воронежа Вадим Кстенин. По традиции он выехал на уборку лесопарка «Оптимистов» в Советском районе. Вместе с главой города облагораживали территорию еще 600 жителей областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

НА ПРИЗЫВ ОТКЛИКНУЛИСЬ МНОГИЕ

Трудились и сотрудники комбинатов благоустройства районных управ. Они проводили дополнительные работы по удалению сухостоя, ремонту малых архитектурных форм и подготовке городских улиц и озелененных территорий к зимнему периоду.

Перед общегородским субботником Вадим Кстенин обратился к горожанам с призывом принять участие в мероприятии. Градоначальник отметил, что в детстве для него субботник был настоящим праздником и посоветовал прививать юным воронежцам любовь к чистоте и порядку. А также поблагодарил земляков, которые приняли участие в уборке парка, за их неравнодушие.

Фото мэрии Воронежа

По традиции на субботник пришли сотрудники структурных подразделений администрации города и правительства области, подведомственных учреждений, депутатских корпусов, представители различных предприятий, общественных организаций, студенты воронежских вузов и жители города, которым не безразлично, как выглядят парки и скверы рядом с их домами.

ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО

Субботник проходил во всех районах Воронежа. Только в одном лесопарке «Оптимистов» насчитали 600 желающих потрудиться. Это общественное пространство одно из самых больших в Советском районе – площадью 66,77 га. Сюда приходят заниматься спортом жители близлежащих домов, гуляют с колясками молодые мамы, играют дети на оборудованной площадке. Жизнь лесопарка очень насыщена, поэтому он требует особой заботы перед приближающимся зимним сезоном.

Для того, чтобы посетителям этой зеленой зоны было комфортно, сотрудники структурных подразделений администрации, студенты и представители общественных организаций убрали валежник из леса, очистили дорожки, сгребли лишнюю листву и собрали мелкий мусор.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Вадим Кстенин активно включился в процесс наведения порядка. Он успел вместе с вице-мэром Людмилой Бородиной и депутатом ГорДумы Мариной Бочаровой оценить санитарное состоянии парка и присоединился к уборке валежника, сухостойных и аварийных деревьев.

– Сегодня в лесопарке «Оптимистов» ведутся масштабные работы, которые на этом субботнике не закончатся, обязательно будут продолжаться, чтобы привести эту зеленую зону в порядок, – отметил мэр.

В ПЛАНАХ – СОЗДАТЬ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Глава города рассказал и о планах по обновлению этой территории, в том числе и устройстве футбольного поля.

– В следующем году мы планируем обновить лесопарк, убрать старые сухие деревья, поправить дорожки, не вмешиваясь в привычный ландшафт. Когда мой ребёнок был маленьким, мы здесь часто гуляли, и я ещё тогда обратил внимание, что самодельное футбольное поле рядом с обустроенной спортплощадкой пользуется большой популярностью у местных жителей. Постараемся его привести в нормальное состояние, чтобы ребята и взрослые могли заниматься спортом в комфортных условиях, – поделился планами Вадим Юрьевич.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Как пояснили в городской администрации, работы в рамках месячника благоустройства продолжатся и дальше. Принять в них участие смогут все желающие.