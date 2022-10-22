Жительница Воронежа перечислила 385 тысяч рублей брокерам-аферистам

Еще 10 жителей Воронежской области лишились в совокупности более 1,9 млн рублей после общения с дистанционными мошенниками.

63-летняя жительница Россошанского района хотела заработать на процентах от вложения средств. В соцсетях ее привлекла реклама брокерского сайта, обещавшая большой доход от роста акций. Женщина отправила свои данные, с ней связались и предложили установить приложение, внести деньги за открытие счета, а затем – за покупку прогноза роста акций. Мошенники убедили пенсионерку, что в настоящее время рынок ценных бумаг падает, и скоро она сможет продать акции компаний, заработав на этом миллионы рублей.

В итоге женщина перевела мошенникам 385 тысяч рублей. Когда она попросила перечислить ей положенные проценты, «брокеры» перестали выходить на связь.