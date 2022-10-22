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Происшествия22 октября 2022 13:37

Воронежского рецидивиста отправили в колонию на 6 лет за изнасилование жительницы Липецка

Мужчина напал на потерпевшую на лестнице
Ярослав ИВАНОВ

Суд в Липецке отправил в колонию 23-летнего жителя воронежской Россоши за изнасилование.

Инцидент произошел в конце сентября 2021 года в многоэтажке на улице Советской. Мужчина напал на 27-летнюю липчанку на лестничной клетке ранним утром и, воспользовавшись физическим превосходством, изнасиловал ее. Женщина обратилась в полицию. Когда насильника поймали, выяснилось, что фигурант ранее судим за кражи и мошенничество.

С учетом судимости и не отбытого наказания суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в следственном управлении СК России по Липецкой области.