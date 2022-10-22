В Воронеже за три часа из Северного леса вывезли 10 кубометров валежника и мусора

фото департамента природных ресурсов и экологии

22 октября в Воронеже массово прошли субботники. Горожане вместе с коммунальщиками и чиновниками наводили порядок в зеленых зонах. В частности, за три часа 270 человек убрали 10 гектаров Северного леса, из рекреационной зоны в ходе санитарной акции вывезли около 10 кубометров валежника и мусора.

А в санитарной уборке парка Оптимистов приняли участие 600 человек. Сотрудники структурных подразделений мэрии, студенты и общественники убрали валежник, очистили дорожки, сгребли лишнюю листву и собрали мелкий мусор.

В следующем году в парке Оптимистов собираются посадить молодые деревья и восстановить футбольное поле.