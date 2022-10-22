Житель Лискинского района Воронежской области погиб во время боев в зоне СВО

фото из паблика главы района Игоря Кирноса

Еще один житель Воронежской области погиб в зоне СВО. О подвиге Евгения Евлоева рассказал на своей страничке в соцсети Глава Лискинского района Игорь Кирнос.

Евгений Евлоев оказался на передовой с первых дней боевых действий. Он был заместителем командира боевой машины. При выполнении боевого задания у села Красный Лиман Луганской Народной Республики командир бронемашины был ранен. Евгению Евлоеву пришлось руководить процессом перегруппировки экипажей мотострелковой группы под шквальным огнем противника.

- Оказавшись в смертельно опасной близости от врага, Евгений проявил личное мужество, грамотными действиями спас жизни боевых товарищей, но не уберег свою. На его счету десятки уничтоженных единиц техники неприятеля, множество успешных операций на самых сложных участках фронта. Указом Верховного Главнокомандующего России Владимира Путина старшина Евгений Евлоев награжден орденом Мужества посмертно. В наших сердцах Евгений навсегда останется примером самоотверженности, смелости и беззаветной любви к Родине. Вечная память и слава Герою! – отметил глава района.

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