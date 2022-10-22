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Здоровье22 октября 2022 10:03

В Воронежской области к 22 октября выявили еще 202 заболевших коронавирусом

За сутки никто не умер
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За минувшие сутки в Воронежской области никто не умер от коронавируса, сообщил утром 22 октября федеральный оперштаб. Вчера выявили 202 заболевших. Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировали 464 381 случай ковида.

За вчерашний день 37 пациентов госпитализировали. 443 выздоровевших выписали с больничного. Всего с начала наблюдений в регионе с болезнью смогли справиться 453 406 воронежцев.

Летальная статистика по ковиду в регионе насчитывает 8 516 случаев.