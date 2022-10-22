Воронежцам рассказали, когда ждать первого снега

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
По прогнозам воронежских синоптиков, первый снег в столице Черноземья выпадет не раньше ноября. Первые снежинки пойдут вперемежку с дождем. В ближайшие дни даже не ожидается минусовых температур, до среды, 26 октября, дневная температура будет держаться в районе 7-10 градусов тепла, ночами тоже ожидается плюсовая. С воскреснья до среды прогнозируют дожди.
Сегодня, 22 октября, в Воронеже пасмурно, но тепло.
Напомним, по данным федерального Гидрометцентра, зима в Воронежской области будет не сильно холодной, но затяжной.