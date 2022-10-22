Воронежцам рассказали, когда ждать первого снега

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По прогнозам воронежских синоптиков, первый снег в столице Черноземья выпадет не раньше ноября. Первые снежинки пойдут вперемежку с дождем. В ближайшие дни даже не ожидается минусовых температур, до среды, 26 октября, дневная температура будет держаться в районе 7-10 градусов тепла, ночами тоже ожидается плюсовая. С воскреснья до среды прогнозируют дожди.

Сегодня, 22 октября, в Воронеже пасмурно, но тепло.

Напомним, по данным федерального Гидрометцентра, зима в Воронежской области будет не сильно холодной, но затяжной.