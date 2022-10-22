Житель райцентра на эвакуаторе перевез чужую машину из Воронежа в Нижнедевицк

Угнанную из Воронежа «пятерку» нашли в Нижнедевицке.

В начале октября 24-летний владелец не обнаружил свой ВАЗ-2105. Как выяснили оперативники, машину угнал 31-летний житель области, который приехал в Воронеж на заработки. Проходя по Московскому проспекту он заметил припаркованный у одного из домов автомобиль, который оказался незапертым, а ключи торчали в дверном замке. Мужчина решил «приделать ему ноги», как он объяснил правоохранителям, потому что посчитал «брошенную» машину «непригодной к эксплуатации». Он вызвал эвакуатор, показал ключи и найденные в бардачке документы водителю эвакуатора, объяснив, что «только что купил автомобиль». Тот ничего не заподозрил и доставил транспортное средство по указанному адресу в Нижнедевицк.

За угон фигуранту светит до пяти лет лишения свободы.