В селе под Воронежем водитель "Лады Гранты" врезался в забор, дерево и гараж

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Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств аварии, которая произошла днем 21 октября в Семилукском районе.

Около 16.45 в селе Старая Ведуга 50-летний водитель на «Лада Гранта» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и вылетел в правый кювет. Машина врезалась в забор дома, дерево и гараж.

Водитель получил травмы. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В Воронежской области за сутки зарегистрировали 103 ДТП.