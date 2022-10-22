В селе под Воронежем водитель "Лады Гранты" врезался в забор, дерево и гараж

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Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств аварии, которая произошла днем 21 октября в Семилукском районе.
Около 16.45 в селе Старая Ведуга 50-летний водитель на «Лада Гранта» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и вылетел в правый кювет. Машина врезалась в забор дома, дерево и гараж.
Водитель получил травмы. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
В Воронежской области за сутки зарегистрировали 103 ДТП.
фото 36.мвд.рф