В Воронеже в бывшем Саду Пионеров установили памятный знак в честь погибших детей

В Воронеже прошла торжественная церемония открытия Фото: с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже на улице Театральная на месте бывшего Сада Пионеров установили памятный знак детям, погибшим во время бомбардировки 13 июня 1942 года. Торжественная церемония открытия прошла в пятницу, 21 октября.

В 1992 году, в день 50-летия трагедии, на этом месте уже был установлен памятный знак. Его создали скульптор Александр Мельниченко и архитектор Владимир Фролов. Спустя 30 лет они же разработали макет нового арт-объекта. Прошлый памятник представлял собой гранитный камень на постаменте. На вершине была закреплена бронзовая доска, а слева размещен барельеф погибшей птицы с откинутым в сторону крылом. Скульптурная композиция требовала обновления.

– После обсуждений было принято решение, что знак увековечит память о ребятах, погибших не только в Саду Пионеров, но и во всем городе, а также о раненых и оставшихся в живых детях в годы Великой Отечественной войны. Новый памятный знак олицетворяет собой дерево – дуб, расколотый осколками. Сзади выбиты строчки, посвященные известным поэтом Робертом Рождественским детям войны, а на фасаде – надпись с информацией о том, сколько детей погибло в Саду Пионеров 13 июня 1942 года, – рассказала на церемонии открытия автор книг о тех трагичных событиях Фаина Блинчевская.

Памятный знак, который располагался на этом месте ранее, отправили на хранение в Музей-диораму. Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая напомнила, что в этом году две знаменательные даты – 80-летие со дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков и 80-летие Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн».

- В городе пройдут мероприятия, посвящённые этим событиям, и открытие памятника сегодня- одно из них, - подчеркнула Надежда Савицкая.