Под мобилизацию попали 62 водителя воронежских маршруток

В войска отправились 3% водителей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Около 3% водителей воронежских маршруток отправились в войска в рамках частичной мобилизации. Призвали 62 человека. Об этом рассказали в городской администрации в пятницу, 21 октября.

Там отметили, что мобилизация проводилась с учетом сохранения работоспособности отрасли. Она точечно коснулась всех 13 предприятий, работающих в городе, в том числе муниципального Воронежпассажиртранса. Сейчас в сфере городских перевозок в общей сложности работают около 2 тыс. водителей, обслуживают 81 маршрут.

В мэрии признали, что в последнее время качество перевозок упало. Однако мобилизация, по данным городским властей, определяющим фактором не является. В отрасли отмечают целый ряд проблем. В первую очередь, это крайне низкая стоимость проезда.

- Перевозчики в условиях роста стоимости запчастей, с учетом увеличения иных расходов, уже давно терпят убытки, не могут поднимать зарплаты водителей, что вызывает отток кадров, особенно летом, когда водителям проще перейти, например, на сезонную работу, - рассказали в мэрии. - И далеко не все потом возвращаются на транспортные предприятия. Соответственно, еще до начала мобилизации у частных перевозчиков наблюдался серьезный дефицит кадров.

Из-за тяжелого финансового положения отдельные частные перевозчики продают часть своего подвижного состава.

Ухудшение транспортного обслуживания в особенности характерно для микрорайонов, где сходится несколько потоков и в часы пик образуются серьезные пробки. К примеру, это касается Березовой рощи, ушицы Шишкова. Большим автобусам трудно двигаться в потоке, что увеличивает время в пути.

В мэрии также добавили, что некоторые автобусы муниципального предприятия в межпиковые часы используют для подготовки к частичной мобилизации.

- Безусловно, все это в комплексе сказывается на работе общественного транспорта – увеличиваются интервалы, вследствие чего на остановках растет и количество ожидающих и, соответственно, наполняемость самих автобусов тоже растет, - добавили в горадминистрации.