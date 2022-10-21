Финансист Илья Шепелев не смог избавиться от реального срока за обман бывшего воронежского вице-мера

Финансист Илья Шепелев, обманувший бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова, не смог добиться отмены приговора о лишении свободы сроком на три года. Первый кассационный суд общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

Изначально Центральный районный суд назначил Шепелеву наказание в виде трех лет условно. Однако это не устроило прокуратуру. Ведомство обжаловало решение в вышестоящей инстанции. В итоге в апреле 2022 года Областной суд заменил срок на реальный.

Напомним, Шепелев убедил Антиликаторова, которого обвиняли в получении взятки, что может повлиять на решение суда за 9 млн рублей. Банкира задержали, когда Антиликаторов передавал ему часть суммы – 3 млн. Уголовное дело возбудили по материалам проверки УФСБ. Бывшего мэра признали потерпевшим по этому делу.

Самого Антиликаторова Центральный районный суд 10 марта признал виновным в получении взятки. Его приговорили к восьми годам колонии строго режима. Адвокаты экс-чиновника это решение обжаловали. В итоге им удалось уменьшить срок на два года.